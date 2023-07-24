Армия 24 июля 2023, 03:41 Разработчик «Искандеров» увеличил выпуск изделий в 2,5 раза — СМИ РИА «Новости»: создающая «Искандеры» корпорация за год увеличила выпуск изделий в 2,5 раза РИА «Новости»

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Корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», которая является разработчиком ракетного комплекса «Искандер», в 2,5 раза нарастила производство целого ряда изделий. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

По данным корпорации, с начала 2023 года гособоронзаказ выполнен на 100%.

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«Выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. Ни в одной декаде отклонения от графика не наблюдалось», — указали в холдинге.

Также по сравнению с 2022 годом в КБМ «увеличили производство изделий по некоторым направлениям» в 2,5 раза.

Госкорпорация «Ростех» стала больше выпускать пусковых установок и боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Вооруженным силам Белоруссии комплекса «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении.