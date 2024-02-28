Армия 28 февраля 2024, 15:39 Размер единовременной выплаты контрактникам увеличили в Брянской области Брянским контрактникам увеличили единовременную выплату до 400 тыс. рублей РИА «Новости»

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Власти Брянской области увеличили размер единовременной выплаты при подписании контракта с Минобороны до 400 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Ранее эта сумма составляла 200 тысяч рублей.

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«Еще одно важное решение приняли на заседании Брянской областной думы. Размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт о прохождении военной службы лицам с 1 февраля 2024 года увеличен до 400 тысяч рублей», — написал он.

Богомаз уточнил, что финансирование на эти цели выделят за счет средств бюджета Брянской области.

Ранее стало известно, что правительство России направит свыше четырех миллиардов рублей на поддержку контрактников и мобилизованных россиян.

В Сети также появлялась информация о проведении второй волны мобилизации в России, однако она оказалась фейковой.