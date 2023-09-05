Армия 05 сентября 2023, 06:48 «Разлетается во все стороны». Офицер развеял миф о чудо-танках Leopard Полковник Сайфуллин: немецкие танки Leopard разлетались на противотанковых минах ВМС США

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Украинские войска рассчитывали уничтожить противника немецкими танками Leopard, но в бою эти машины оказались уязвимыми. Они разлетались на куски на российских противотанковых минах, сообщил РИА «Новости» замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин.

Он обратил внимание на ролики, которые появились в интернете. На них немецкие танки и другие западные бронемашины уничтожали при помощи противотанковых мин. Вооруженные силы Украины рассчитывали, что получив их, буквально сомнут российские войска. Этого не произошло.

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«Но мы видим, что Leopard прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — сказал офицер.

Рустам Сайфуллин предупредил, что Вооруженные силы России хорошо подготовились. Им достаточно мин и для немецких танков Leopard, и для американских боевых машин пехоты M2 Bradley.