14 марта 2024, 14:30
Разгром украинской ДРГ при попытке прорыва границы России сняли на видео
Минобороны показало на видео разгром украинской ДРГ в Белгородской области
Российские военные отразили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области. Пресс-служба Минобороны показала видео с места событий.
В ведомстве уточнили, что российские силы отбили попытку прорыва националистов в районе населенного пункта Сподарюшино.
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Украинская ДРГ предприняла попытку прорыва на территорию Белгородской области 14 марта, однако ВС России ликвидировали две машины Bradley и 12 диверсантов. Telegram-канал Shot уточнял, что всего в составе ДРГ находились до 30 человек.
Утром этього же дня украинские боевики попытались атаковать Курскую область. Глава региона Роман Старовойт отмечал, что отпор противнику дали бойцы Вооруженных сил, Росгвардии и пограничного управления ФСБ России. Видео боя и отступающих украинских боевиков показали на видео.
Минобороны РФ
ВСУ
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