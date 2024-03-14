Армия 14 марта 2024, 14:30 Разгром украинской ДРГ при попытке прорыва границы России сняли на видео Минобороны показало на видео разгром украинской ДРГ в Белгородской области

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Российские военные отразили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области. Пресс-служба Минобороны показала видео с места событий.

В ведомстве уточнили, что российские силы отбили попытку прорыва националистов в районе населенного пункта Сподарюшино.

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Украинская ДРГ предприняла попытку прорыва на территорию Белгородской области 14 марта, однако ВС России ликвидировали две машины Bradley и 12 диверсантов. Telegram-канал Shot уточнял, что всего в составе ДРГ находились до 30 человек.

Утром этього же дня украинские боевики попытались атаковать Курскую область. Глава региона Роман Старовойт отмечал, что отпор противнику дали бойцы Вооруженных сил, Росгвардии и пограничного управления ФСБ России. Видео боя и отступающих украинских боевиков показали на видео.