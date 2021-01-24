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    24 января 2021, 18:33

    Разбился американский «имитатор Су-57»

    Алена Макаренко

    Первый опытный экземпляр самолета-мишени пятого поколения 5GAT разбился в США во время испытаний. Воздушное судно называют имитатором российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщила Janes со ссылкой на доклад директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.
    Разбился американский «имитатор Су-57»

    Когда и где именно случилось ЧП, не уточняется. Подробности происшествия не приводятся.

    При создании 5GAT специалисты взяли за основу характеристики самолетов пятого поколения Китая и России, в том числе Су-57. Америка планирует задействовать самолет в испытаниях боевых систем «воздух — воздух» и «земля — воздух». Кроме того, он может пригодиться при подготовке пилотов и наземных расчетов, а также в ходе разработки методов борьбы с малозаметными воздушными угрозами.

    5GAT оснащен несколькими двигателями General Electric J85, списанными с бывших учебно-тренировочных самолетов Т-38.

    Ранее Воздушно-космические силы получили первый серийный истребитель Су-57. Самолет может выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров и находиться в небе 1,5 часа.

    Су-57 — российский многофункциональный истребитель, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Самолет способен преодолевать ПВО противника и вести огонь по наземным и надводным целям.