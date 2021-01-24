Разбился американский «имитатор Су-57»

Когда и где именно случилось ЧП, не уточняется. Подробности происшествия не приводятся.

При создании 5GAT специалисты взяли за основу характеристики самолетов пятого поколения Китая и России, в том числе Су-57. Америка планирует задействовать самолет в испытаниях боевых систем «воздух — воздух» и «земля — воздух». Кроме того, он может пригодиться при подготовке пилотов и наземных расчетов, а также в ходе разработки методов борьбы с малозаметными воздушными угрозами.

5GAT оснащен несколькими двигателями General Electric J85, списанными с бывших учебно-тренировочных самолетов Т-38.

Ранее Воздушно-космические силы получили первый серийный истребитель Су-57. Самолет может выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров и находиться в небе 1,5 часа.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Самолет способен преодолевать ПВО противника и вести огонь по наземным и надводным целям.