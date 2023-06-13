Армия 13 июня 2023, 07:27 Равнодушие командования вынудило экипажи двух украинских БМП перейти на сторону России ТАСС: под Авдеевкой два экипажа БМП ВСУ сдались в плен российским войскам РИА «Новости»

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Украинское командование отказалось эвакуировать раненых, и командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады объявил о сдаче в плен. Бойцы Вооруженных сил Украины перешли на сторону России со штатным вооружением, в том числе с двумя бронемашинами пехоты, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«На связь с одним из подразделений ВС России на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи», — сказал источник агентства.

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Командование бригады ВСУ отказалось устраивать эвакуацию раненых, и они решили сдаться в плен. Командир попросил организовать безопасный коридор для своих солдат. В результате в ДНР переправили остатки его подразделения, в том числе тяжелораненых, и штатную технику, например, две БМП-1. На сторону России перешли два экипажа бронемашин пехоты.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что на Авдеевском направлении целый взвод ВСУ сдался в плен. Раненым оказали помощь, остальных начали проверять на причастность к военным преступлениям.