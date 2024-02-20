Армия 20 февраля 2024, 07:10 «Расслабляться нельзя». Военнослужащий раскрыл специфику стрельбы из минометов в зоне СВО Минобороны: минометные расчеты поддержали огнем пехоту ВС России

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Минометные расчеты в зоне проведения спецоперации занялись прикрытием российской пехоты. Военнослужащий с позывным Артист заявил, что работать с такими установками непросто и приходится постоянно прятаться от беспилотников. Видео с огневой позиции показало Минобороны России.

Военнослужащий сообщил, что его подразделение использовало полуавтоматический миномет, который способен за один раз выпустить несколько кассет со снарядами. По его словам, работать с таким орудием тяжело — сначала снаряды нужно подготовить, затем принести, заправить кассету и зарядить миномет. Артист заявил, что в день расходовали до нескольких сотен боеприпасов. На огневых позициях миномет маскировали сеткой и ветками, бойцов атаковали украинские «птички».

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«Расслабляться нельзя. <…> Приезжаешь, отрабатываешь, уезжаешь. <…> Работа есть работа, приказ это приказ — цель дали, отработали. Как бы тяжело ни было, все понимают, где находятся. Враг будет повержен», — сказал он.

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