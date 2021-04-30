Рассекречены уникальные документы о штурме Берлина

Министерство обороны рассекретило уникальные архивы о действиях Красной армии при штурме Берлина в 1945 году. Авторы писали о сопротивлении немцев с «обреченностью смертников», сообщил «Царьград».

В архивных материалах написано о заключительном этапе Берлинской наступательной операции. В частности, в документах упоминаются малоизвестные факты о действиях Днепровской флотилии при штурме Берлина.

Флотилия в составе 5-й ударной армии внесла существенный вклад в преодоление водных преград в ходе наступательной операции на Берлин с 14 апреля по 3 мая 1945 года. Операция доказала необходимость использования флота при штурме прибрежных укреплений.

Командующий флотилией контр-адмирал Григорьев в своем ходатайстве заметил, что за короткий срок речные корабли переправили через Шпрее целую дивизию, хотя их обстреливал противник.

Помимо этого, в документах упоминается наземная часть операции. Имеются свидетельства, что немецкие войска использовали подземные сооружения, в том числе тоннели метро Берлина. Из-за этого штурмовать было сложнее. Враг «имел сильные опорные пункты» в районах станций метро, говорится в архиве.

«Не залитые водой тоннели метро освещались прожекторами и простреливались пулеметным огнем», — добавил автор военного отчета.

Одна только 5-я ударная армия потеряла 17,5 тысячи солдат при штурме Берлина в апреле 1945 года. Немецкие войска сопротивлялись с «обреченностью смертников», отмечено в документе.