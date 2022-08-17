Рассекреченный новейший разведывательный комплекс презентовали на форуме «Армия-2022»

Новейший разведывательный комплекс 1К144-Е представили общественности международном на военно-техническом форуме «Армия-2022». Видео показал телеканал «Звезда».

Новая разработка способна подсчитать количество обнаруженных объектов противника, определить вооруженных людей и классифицировать технику по классу «гусеница-колесо».

По словам главы сектора АО Концерн «Созвездие» Максима Паршина, комплекс способен передать информацию на расстояние до 45 километров.

Заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что представленные на форуме разработки и технологии демонстрируют высокий уровень обороноспособности России, писал RT.

Начальник Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщал, что иностранные заказчики проявили живой интерес к отечественным беспилотным летательным аппаратам на фоне специальной операции на Украине.