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    17 августа 2022, 14:35

    Рассекреченный новейший разведывательный комплекс презентовали на форуме «Армия-2022»

    Телеканал «Звезда» показал видео работы рассекреченного комплекса разведки 1К144-Е

    Максим Зинкин

    Новейший разведывательный комплекс 1К144-Е представили общественности международном на военно-техническом форуме «Армия-2022». Видео показал телеканал «Звезда».

    Новая разработка способна подсчитать количество обнаруженных объектов противника, определить вооруженных людей и классифицировать технику по классу «гусеница-колесо».

    По словам главы сектора АО Концерн «Созвездие» Максима Паршина, комплекс способен передать информацию на расстояние до 45 километров.

    Заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что представленные на форуме разработки и технологии демонстрируют высокий уровень обороноспособности России, писал RT.

    Начальник Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщал, что иностранные заказчики проявили живой интерес к отечественным беспилотным летательным аппаратам на фоне специальной операции на Украине.