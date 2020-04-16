Рассекречена телеграмма Сталину с данными о самоубийстве Гитлера

Российское военно-историческое общество опубликовало ряд рассекреченных Министерством обороны документов, посвященных Берлинской наступательной операции Красной Армии.

Операция, одна из последних в войне, началась 16 апреля ровно 75 лет назад. По ее итогам армия Советского Союза заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии.

Среди рассекреченных материалов — телеграмма Иосифу Сталину с данными о самоубийстве Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, рейхсминистра пропаганды. В донесении также содержатся подробности штурма Рейхстага советскими воинами.

Судя по информации на документе, он был сделан 2 мая 1945 года. В этот день ночью капитулировал последний гарнизон рейхстага.

«Докладываю, что органами „Смерш“ на территории германского Рейхстага были задержаны личный повар Геббельса, Ланге Вильгельм, работавший 10 лет в семье Геббельса, и начальник гаража Геббельса, Шнайдер, работавший на этой должности с 1937 года. Задержанные показали, что Гитлер покончил с собой 30 апреля, но место им не известно, а Геббельс и его жена покончили жизнь самоубийством 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом, где они проживали в последнее время», — написано в телеграмме.

Российское военно-историческое общество

«При спуске в подземелье Геббельса, у входа в рабочем кабинете были обнаружены трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену», — докладывал составитель донесения.

Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года. Его тело агенты «Смерша» обнаружили только 5 мая.