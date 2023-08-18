18 августа 2023, 11:42
Распознающий объекты при помощи нейросети дрон впервые показали в России
Распознающий объекты с помощью нейросети дрон «Аква-22» впервые показали в РФ
Боевой беспилотник коптерного типа «Аква-22», умеющий распознавать технику и живую силу противника при помощи искусственного интеллекта, впервые представили в России. Дрон показали на форуме «Армия-2023», сообщили ТАСС в волонтерском проекте «Изобретатели для фронта».
В создании БПЛА участвовал технополис «Эра», который помогает разрабатывать и обучать нейросеть. К работе над боевым беспилотником привлекли специалистов из Москвы, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.
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«Модульный квадрокоптер „Аква-22“ оснащен видеокамерой с отечественной платой для работы с искусственным интеллектом для автономного выполнения задач», — сказали в волонтерском проекте.
Видеокамера позволяет дрону автономно распознавать объекты. Разработчики отметили, что пока не встречали в России аналогов своего устройства.
«Аква-22» должен снизить нагрузку на оператора. Человеческий глаз может не заметить случайные объекты, но нейросеть их не пропустит, пояснили в «Изобретателях для фронта».
Разработчики уже договорились о проведении полномасштабных испытаний беспилотника совместно с Главным управлением инновационного развития Минобороны РФ. Создатели дрона ожидают, что устройство будут использовать в зоне спецоперации.
Научно-производственный конструкторский центр «Новик-91» из Егорьевска представил два беспилотника на форуме «Армия-2023». Эти БПЛА предназначены для фото- и видеомониторинга подстилающей поверхности.
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