Армия 23 декабря 2022, 21:43 Раскрыты сроки сдачи первого построенного с нуля ракетоносца Ту-160М Глава ОАК Слюсарь: первый построенный с нуля ракетоносец Ту-160М хотят сдать в 2022 году Пресс-служба Минобороны

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Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М сдадут уже в 2022 году. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Этот ракетоносец глава ОАК назвал глубоко модернизированным самолетом на базе Ту-160, у которого будут новые возможности и функционал. После сдачи Ту-160М пополнит флот дальней авиации, добавил Слюсарь.

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«И у нас два направления: мы и параллельно модернизируем существующий парк самолетов Ту-160, и параллельно в Казани наладили производство, и в этом году сдаем первый серийный самолет Ту-160М в новом лице, который уже пополнит флот дальней авиации», — отметил он.

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Основой для Ту-160М послужил самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет Ту-160. На новом бомбардировщике установили уникальные ракеты обратного старта. Ту-160М может поражать цели, находящиеся позади него. Остальным странам, по мнению экспертов, еще несколько лет не удастся приблизиться к таким технологиям.