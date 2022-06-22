Раскрыты архивы Минобороны РФ о планах гитлеровцев вывозить хлеб из СССР в Европу

Серию архивных документов опубликовало Министерство обороны России. Из них следует, что гитлеровцы хотели вывозить хлеб в Европу с оккупированных территорий СССР, тем самым обрекая местное население на гибель.

Новый исторический раздел «Герои первых дней Великой войны» Минобороны запустило на своем сайте. Его выход приурочен к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В разделе собраны уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.

В директиве по руководству экономикой в подлежащих оккупации восточных областях «Зеленая папка», которую захватили войска Ленинградского фронта в начале 1942 года, говорилось, что хлебные излишки России определяются не размерами урожая, а величиной собственного потребления.

«Этот факт является тем узловым пунктом, из которого надлежит исходить в наших хозяйственно-политических мероприятиях. Собственное потребление русских, по крайней мере, в начале проведения наших мероприятий должно быть снижено до таких размеров, чтобы мы могли иметь необходимые излишки для экспорта», — указано в директиве.

Гитлеровцы намеривались прекратить снабжение оккупированных территорий хлебом для сокращения его потребления, несмотря на то, что это приведет к массовому голоду, вымиранию местного населения и деиндустриализации.