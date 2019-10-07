Раскрыта причина популярности автомата Калашникова в мире

Заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин рассказал о характеристиках автомата Калашникова. Также он объяснил, почему это оружие считается одним из самых популярных в мире.

Автомат Калашникова «экстремально» испытали. Видео Подробнее

Зайнуллин заявил, что автомат Калашникова считают лучшим образцом армейского оружия благодаря хорошим показателям скорострельности, дальности и надежности.

«Армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного, эксплуатируется в очень жестких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надежность и в африканских песках, и в условиях Арктики», — объяснил эксперт в эфире телеканала «Звезда».

Он добавил, что Калашников и его команда смогли очень удачно скомпоновать детали автомата. Благодаря этому оружие прекрасно работает в самых тяжелых условиях.

Автомат Калашникова — общевойсковое оружие. В Советском Союзе его приняли на вооружение в 1949 году. Сейчас АК и его различные модификации остаются самым распространенном в мире стрелковым оружием.