Раскрыт секрет российской подлодки, которую Запад «прозвал «Черной дырой»

Подводная лодка «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» идет тихо и незаметно благодаря специальной конструкции двигателя. Поэтому неслучайно, что на Западе ее называют «Черной дырой». Секрет субмарины раскрыл командир электромеханической боевой части Денис Байрачный, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении», — рассказал он.

Силовая установка расположена в шестом отсеке. «Великий Новгород» способен разворачиваться на месте с помощью двух дополнительных линий вала.

«Здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов», — объяснил Байрачный.

Помимо минно-торпедного вооружения, «Варшавянки» оснащены собственными средствами ПВО. Они включают переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3» или «Игла», вооруженные управляемыми ракетами класса «земля-воздух». На ходовом мостике оборудован специальный герметичный кранец для ПЗРК.

Подводная лодка участвовала в реальных боевых пусках ракет «Калибр». Все залпы велись по различным объектам террористов в Сирии.

Субмарина «Петропавловск-Камчатский» — первая в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота. Ее уже передали флоту, впрочем, как и вторую — «Волхов». В 2021 году они направятся из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019-го заложена третья и четвертая подлодки — «Магадан» и «Уфа».