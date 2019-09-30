Расходы на оборону России сократят в 2020 году

В пояснительной записке к проекту бюджета Минобороны России указано, что расходы на национальную оборону в 2020 году будут сокращены на 3,4%. На эту статью будет выделено 3,1 триллиона рублей.

Как сообщил «Интерфакс», в 2020 году на нужды Минобороны будет выделено государством 3,21 триллиона рублей. В ранней редакции проекта была указана еще меньшая сумма — 2,9 триллиона рублей. Изменился также объем ассигнований на 2021 и 2022 годы. Расходы в новой версии увеличены на 103,7 миллиардов рублей до 3,24 триллиона рублей и на 86,1 миллиардов рублей до 3,33 триллиона рублей соответственно.

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В документе сказано, что расходы на оборону в 2020 году сократятся с трех до 2,4% ВВП. В дальнейшем в 2021 году их доля будет увеличена до 2,7% ВВП, в 2022 — до 2,6%.

В пояснительной записке к проекту бюджета Минобороны указывается, что изменения размера ассигнований связано с колебаниями курса доллара. Причинами пересмотра документа также стали повышение денежного довольствия военнослужащих (17 миллиардов рублей), развитие космодромов (8,5 миллиарда рублей) и содержание инфраструктуры Минобороны (16,9 миллиарда рублей).

По данным ТАСС, на мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021–2022 годах может быть выделено 322,8 миллиона рублей.

На «Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005–2021 годах» в 2022 году возможно потратят 2,539 млрд рублей.