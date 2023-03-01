Армия 01 марта 2023, 12:58 Расходы Минобороны России на спецоперацию решили проверить Федеральное казначейство проверит расходы Минобороны России на СВО РИА «Новости»

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В Минобороны России начали проверку расходования средств на поставку бронезащиты, топлива, средств связи и ремонт техники в зоне спецоперации. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил об этом премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщила пресс-служба правительства.

Провести инспекцию поручили по итогам Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Артюхин сказал, что проверки пройдут по основным направлениям расходов в рамках спецоперации: на поставку средств индивидуальной бронезащиты, связи, топлива и горюче-смазочных материалов, ремонт и производство вооружения и военной техники.

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«Это очень важно. <…> Здесь смысл — обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно», — ответил Мишустин.

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Он поручил руководителю Федерального казначейства лично контролировать ход проверок.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что наибольшую часть проблем при проведении частичной мобилизации удалось оперативно решить. Он потребовал усовершенствовать снаряжение и тактическую экипировку российских солдат, оцифровать базы данных и реформировать работу военных комиссариатов.