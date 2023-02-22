22 февраля 2023, 06:49
Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» в зоне спецоперации ударили по ВСУ
Минобороны России показало боевую работу РСЗО «Град» в зоне спецоперации
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа ударили по очередной позиции украинских военных. Их боевую работу показало Минобороны России.
На кадрах военные освободили установки от маскировки, зарядили и выехали на огневую позицию. По словам командира боевой машины с позывным Росич, удары наносят быстро — на подготовку и выезд тратят около 10 минут. Столько же остается на перерыв между боевыми выездами, работы у бойцов много.
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«Пехота просит огня — стреляем, выполняем задачи», — рассказал он.
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Боевые машины выпустили череду снарядов, точность ударов по позициям украинских военных помогли скорректировать беспилотники. Затем российские машины сменили место в ожидании нового приказа.
РСЗО «Град» калибром 122 миллиметра используют для ударов по технике и подразделениям противника в районах сосредоточения, артиллерийским и минометным батареям, пунктам управления и складам. Максимальная дальность удара, по информации Минобороны, достигает 21 километра.
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