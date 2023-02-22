Армия 22 февраля 2023, 06:49 Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» в зоне спецоперации ударили по ВСУ Минобороны России показало боевую работу РСЗО «Град» в зоне спецоперации

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа ударили по очередной позиции украинских военных. Их боевую работу показало Минобороны России.

На кадрах военные освободили установки от маскировки, зарядили и выехали на огневую позицию. По словам командира боевой машины с позывным Росич, удары наносят быстро — на подготовку и выезд тратят около 10 минут. Столько же остается на перерыв между боевыми выездами, работы у бойцов много.

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«Пехота просит огня — стреляем, выполняем задачи», — рассказал он.

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Боевые машины выпустили череду снарядов, точность ударов по позициям украинских военных помогли скорректировать беспилотники. Затем российские машины сменили место в ожидании нового приказа.

РСЗО «Град» калибром 122 миллиметра используют для ударов по технике и подразделениям противника в районах сосредоточения, артиллерийским и минометным батареям, пунктам управления и складам. Максимальная дальность удара, по информации Минобороны, достигает 21 километра.