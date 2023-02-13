Армия 13 февраля 2023, 07:18 Расчеты комплекса «Ярс» сменили позиции в Иркутском ракетном соединении Минобороны России: подразделения ПГРК «Ярс» отработали смену позиций в Иркутской области

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Подразделения Вооруженных сил России с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс» сменили полевые позиции в Иркутском ракетном соединении. Маневры показало Минобороны.

Военные отработали смену позиции автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» в темное и светлое время суток, их рассредоточение, маскировку, охрану и противодействие диверсантам, освоили новые районы боевого патрулирования. В общей сложности расчеты провели испытания с несколькими десятками вводных и отрепетировали алгоритм действий в разных ситуациях.

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В начале февраля пусковые установки «Ярс» вывели на позиции в Барнаульском ракетном соединении. Военные выполнили марш на расстояние до 100 километров и отработали боевое патрулирование. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев анонсировал создание перспективного ракетного комплекса — еще мобильней, чем ПГРК «Ярс». Военные смогут оперативно перебрасывать его на новое место дислокации и производить запуски из любых районов.

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