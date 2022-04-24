Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации на Украине. Даже раненые, военнослужащие продолжали выполнять боевые задачи.

Гаубичный артиллерийский дивизион, в составе которого был ефрейтор Вадим Ялалов, осуществлял оборону освобожденного от националистов населенного пункта. За сутки подразделение отразило несколько атак, Ялалов выводил свою БМП на угрожаемые участки и спасал от ответного огня умелым маневрированием. Ефрейтор получил осколочное ранение, когда рядом с ним разорвалась минометная мина, но не прекратил бой. Благодаря его действиям удалось нанести значительный урон противнику и отстоять населенный пункт.

Старший лейтенант Антон Калинченко со своим подразделением инженерных войск оказался в группе ВДВ для наведения понтонной переправы. Продвигаясь к указанному месту, старший лейтенант обнаружил вооруженное формирование Украины. Российские военнослужащие вступили в бой, хотя уступали противнику по численности. Подразделение Калиниченко атаковало украинских боевиков одним из первых. Сам он был ранен, но оказал себе первую помощь и продолжил наступление до полного уничтожения противника.

Старший матрос Максим Леухин в составе автомобильной колонны подвозил боеприпасы к позициям российских военных и попал под минометный огонь. Однако умелым маневрированием Леухин вывел автомобиль из-под обстрела и в целости доставил груз наступающим российским подразделениям.