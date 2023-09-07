Армия 07 сентября 2023, 10:04 Раненых и погибших солдат ВСУ спрятали от новобранцев, чтобы не пугать Полковник Сайфуллин: ВСУ возили погибших и новобранцев по разным дорогам

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Во время ротации новобранцев Вооруженных сил Украины подвозили к позициям одной дорогой, а раненых и тела погибших увозили другой. Так сделали, чтобы не пугать солдат, сообщил РИА «Новости» замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин.

Украинская армия понесла, по его словам, большие потери. Из-за этого, когда подходило время ротации, военные прибегали к хитрости — разделяли маршруты, чтобы не пугать новобранцев.

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«Они стараются, как правило, раненых и погибших вывозить по одному маршруту, а новых заводить по другому маршруту, чтобы не было такого психологического давления», — сказал офицер.

Руководитель Главного управления разведки Украины Игорь Буданов подтвердил журналистам, что ВСУ понесли большие потери, и призвал страну привыкнуть к этой новой реальности. Масштабы потерь случайно рассекретил мобильный оператор «Киевстар» — около 400 тысяч военных.