Ракеты «Циркон» на подлодках «Ясень» превратятся в прямую угрозу для США

Российские подводные лодки проекта 885 «Ясень» способны нести на борту ракеты «Циркон», поэтому они представляют прямую угрозу для США в ближайшие годы. Опасения американских военных вполне оправданы, считает капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

Американское военное командование, особенно связанное с подводным флотом, в курсе о возможностях российских субмарин, написало ИА Nation News. По этой причине в Америке бьют тревогу — они понимают свое отставание от РФ по части подлодок.

Наибольшую опасность для них представляют гиперзвуковые «Цирконы», испытания которых находятся на финишной прямой. Уже в этом десятилетии Северный и Тихоокеанский флоты получат по соединению «Ясеней-М».

«Можно понять тревогу США с партнерами по НАТО. Ведь именно наши субмарины станут главными противниками не только авианосцев, но и будущих подводных ударных ракетных атомоходов IV поколения, первый из которых американцы только собираются закладывать», — отметил Дандыкин.

«Ясень-М» большего водоизмещения, потому что на борту расположено большое количество ударного оружия.