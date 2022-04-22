Ракеты «Калибр» уничтожили личный состав и военную технику националистов у станции Милиоративное

Российские военные ракетами «Калибр» уничтожили до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой. Все произошло в районе железнодорожной станции Милиоративное. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате удара высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ведомстве сообщили, что ВС РФ уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Новоселка. Также, как отметил Конашенков, в районе Александровки военнослужащие нанесли удар по командному пункту и району сосредоточения живой силы, а также украинской военной техники. В общей сложности российские ВС уничтожили до 80 националистов, 23 единицы автомобилей и бронетехники.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за прошедшую ночь выполнили 1285 огневых задач, 37 пунктов управления и девять складов горючего уничтожены.