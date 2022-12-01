Армия 01 декабря 2022, 01:27 Ракету «Союз» запустили с космодрома Плесецк ВКС запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами с космодрома Плесецк Пресс-служба Минобороны

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Воздушно-космические силы России уже третий раз за месяц запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По сообщению министерства, пуск произведен в интересах военного ведомства. На борту ракеты находится несколько космических аппаратов.

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Последний запуск был всего несколько дней назад. 28 ноября ВКС вывели такую же ракету с космическим аппаратом «Космос-2564» на расчетную орбиту. Минобороны поделилось кадрами запуска, снятыми из разных точек несколькими камерами. Начальник космодрома Николай Башляев рассказал, что тот запуск был 13-м за этот год. Сегодня это число выросло до 14.

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С космодрома Восточный также проводят пуски ракет. Например, 22 октября «Союз-2.1б» доставил на орбиту разгонный блок «Фрегат» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М». Всего на орбиту по проекту «Сфера» выведут 162 аппарата.