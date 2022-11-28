Армия 28 ноября 2022, 19:20 Ракету «Союз» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк Минобороны России сообщило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Запуск провели в интересах Министерства обороны, отметили в пресс-службе военного ведомства.

«Союз» запустили в 18:17 по московскому времени.

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Других деталей запуска ведомство пока не разглашало.

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Ранее, 22 октября, с космодрома Восточный запустили такую же ракету с первым спутником группы «Сфера» и аппаратами связи «Гонец-М».

А 21 октября с Плесецка отправили «Союз» с космическими аппаратами «Космос-2561» и «Космос-2562» на борту.

Компания SpaceX также сегодня запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой спутников Starlink. На низкую околоземную орбиту вывели 53 микроспутника. До этого первая ступень ракеты уже использовалась в семи запусках. Процесс возврата проходит в автоматическом режиме. С помощью такой технологии SpaceX значительно снижает затраты на запуски.