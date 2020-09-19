Ракету с возвращаемой первой ступенью начали разрабатывать в России

«Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью. Работа ведется с 2019 года», — говорится в сообщении.

Это будет легкая ракета-носитель. В будущем наработка планируется к использованию при промышленном изготовлении РН среднего класса для запуска с космодрома Морской старт. Он состоит из пусковой плавучей платформы Odyssey и командного судна.

Проект «Морской старт» создан в 1995 году, напомнило агентство Ura.ru. Космодром законсервирован с 2014 года. С того времени Россия отказалась от ракет «Зенит», которые производили на Украине из российских комплектующих. В это же время Роскосмос приступил к разработке ракеты «Феникс», которая должна была прийти на смену «Зениту». Сейчас она называется «Союз-5» или «Иртыш».

Именно этот носитель Роскосмос предлагает использовать группе S7 для пусков с Морского старта. Правда, первый испытательный пуск новой ракеты с Байконура намечен на 2023 год.

В 2018-м проект «Морской старт» полностью перешел в собственность компании S7. А в 2020 году комплекс перевезли из США на Дальний Восток.