Ракету-ловушку для беспилотников придумали в России

Российские ученые придумали устройство для борьбы с беспилотниками. Это ракета, из которой выпускается сеть, захватывающая дроны. Информация об этом появилась на сайте Роспатента.

Изобретение разработали специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ). Они запатентовали устройство в марте 2021 году. Система включает в себя ракету с блоком наведения. Она доставляет в район нахождения беспилотника хотя бы один контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой с прикрепленными по углам грузами. Последние растягивают сеть и дают возможность захватить дрон.

Разработчики отметили, что существующие сегодня в РФ аналогичные проекты ловушек для дронов неэффективны, они не предназначены для захвата скоростных БПЛА, которые могут совершать сложные маневры.

«Требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью „запустить“ сеть-ловушку, что является очень затруднительным и затратным по времени. За это время цель может скрыться», — отметили специалисты.

Сейчас идет разработка документации к изделию. В скором времени должны пройти изготовление и предварительные испытания опытных образцов комплекса борьбы со скоростными дронами. Его работоспособность подтверждают расчеты.