Ракету «Искандер-М» успешно запустили на оренбургском полигоне
Цель, которая имитировала критически важный объект условного противника, уничтожили военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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На маневрах расчеты ОТРК «Искандер» выполнили различные нормативы. Комплекс переводили из походного в боевое положение, а ракеты перегружали на пусковые установки при помощи транспортно-заряжающих машин.
Эффективность поражения цели оценили с использованием беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».
Учения «Центр-2019» проходят с 16 по 21 сентября. Маневры организованы на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России. Проводятся они и в акватории Каспийского моря.
Участие в учениях принимают порядка 128 тысяч военных из восьми стран мира — РФ, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В них задействованы свыше 20 тысяч вооружения и техники, около 600 летательных аппаратов и более 10 кораблей.