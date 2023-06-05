Армия 05 июня 2023, 15:30 Ракетоносцы Ту-95мс вернулись после полета над Баренцевым и Норвежским морями Минобороны заявило о плановом полете ракетоносцев Ту-95 над Баренцевым и Норвежским морями

Читать 360tv в

Плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей совершили российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс. Видео с вылетом, выполнением задач и возвращением на аэродром опубликовала пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах один из военных самолетов поднялся в небо и пролетел над нейтральными водами северных морей, после чего вернулся в воздушную гавань.

Реклама

Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

В ведомстве добавили, что летчики дальней авиации совершают регулярные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все учения Воздушно-космические силы России проводятся в соответствии международными правилами.