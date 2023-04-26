Армия 26 апреля 2023, 00:41 Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевом и Норвежским морями Минобороны: два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями РИА «Новости»

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Он продлился 14 часов, сообщило Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов», — сказано в публикации.

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Самолеты сопровождали истребители МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Экипажи Ту-160 произвели ночную и дневную дозаправку в воздухе.

По информации ведомства, самолеты дальней авиации на постоянной основе выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, а также Черного и Балтийского морей и Тихого океана. При этом экипажи строго соблюдают международные правила использования воздушного пространства.

Ранее британцы истолковали полет над Баренцевым и Норвежским морями двух российских ракетоносцев Ту-160 как предупреждение странам Запада от российского президента Владимира Путина. На Западе посчитали, что таким образом Россия предупредила страны Запада о последствиях поставок оружия украинским военным в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.