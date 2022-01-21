Ракетоносцы Ту-160 Минобороны РФ пролетели над Баренцевым и Белым морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 планово пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Белого и Баренцева морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов», — сказано в сообщении, которое процитировал телеканал «Звезда».

Экипажи во время полетом отработали дозаправку топливом в воздухе.

Кроме того, летчики дальней авиации постоянно пролетаю над нейтральными водами Северной Атлантики, Тихого океана, Арктики, Балтийского и Черного морей. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов проводятся при соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны РФ сообщило о полном выводе сил ОДКБ из Казахстана.