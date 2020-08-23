Ракетоносец Ту-95МСМ первый раз поднялся в воздух. Видео

Российские военные провели первые испытания глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Это самолет с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации», — привел слова Слюсаря телеканал «Звезда».

Генеральный директор корпорации пояснил, что модернизация Ту-95МСМ позволила сделать навигацию более точной и увеличила надежность. Кроме того, у ракетоносца улучшились характеристики взлета и посадки.

Первый полет Ту-95МСМ состоялся 22 августа. Самолет поднялся на высоту девять тысяч метров и успешно провел испытания. Всего ракетоносец пробыл в воздухе два часа 33 минуты. Оборудование борта не выключали на протяжении всего полета, но никаких нареканий к их работе не возникло.

Новый ракетоносец представляет собой модификацию самого скоростного в мире самолета-ракетоносца Ту-95МС. Его создали для защиты дальних границ страны.