Ракетой «Циркон» вооружат один из российских фрегатов

Он пояснил, что для вооружения новой ракетой фрегат модернизируют.

«Будем его испытывать, чтобы убрать разные „детские болезни“», — пояснил адмирал.

Николай Евменов отметил, что испытания самого «Циркона» проходят успешно. Они ведутся параллельно с вооружением военных кораблей ракетами «Калибр».

На вопрос о сроках перехода Военно-морского флота на «Циркон» полностью адмирал ответил, что это произойдет в ближайшие годы.

Крылатая противокорабельная ракета «Циркон» заменит ракетные комплексы П-700 «Гранит». Новое вооружение отличает высокие скорость и высота полета, что позволяет поражать дальние цели.

В декабре прошлого года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что сотрудники Оборонно промышленного комплекса работают над увеличением максимальных скоростей ракет «Кинжал» и «Циркон» до уровня в более чем 10 махов или более 12 тысяч километров в час.