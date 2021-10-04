«Ракетный кулак» России. Военный эксперт Баранец объяснил уникальность «Циркона»

Гиперзвуковую ракету «Циркон» с первого же раза успешно испытали с подводной лодки, и это значит, что Военно-морской флот России вскоре примет ее на вооружение. Об этом «360» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Циркон» является уникальной ракетой, поскольку она летает со скоростью, для которой нет средств перехвата ни у одной страны мира, подчеркнул эксперт.

«Это говорит, что скоро российский ВМФ приобретет еще один важный „ракетный кулак“», — сказал Баранец.

Разработка гиперзвуковой ракеты уже на завершающей стадии. И если не в этом году, то в 2022-м она наверняка будет принята на вооружение.

«Суть вопроса заключается в том, зачем мы создаем такую ракету, почему она появилась на море. Тут надо знать, что ВМС США имеют над российским флотом колоссальное превосходство. У Америки 11 авианосцев. В России — один, и непонятно, когда встанет в боевой строй. Атомных подлодок у США около 80. У нас — дюжина», — объяснил военный обозреватель.

Строить авианосцы, пытаясь угнаться за американцами, — это очень дорого. В России начали искать другие пути, как нивелировать это превосходство, чтобы США им не кичились. И для этого, в частности, была разработана ракета «Циркон».

«Против нее нет противоядия. Это раз. Во-вторых, если мы запустим эту ракету в массовое производство, она будет стоить 500 тысяч долларов. А американский авианосец стоит 10–12 миллиардов долларов. На одном авианосце — четыре тысячи моряков, на другом — пять. И вот эта ракета может превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне Мирового океана», — рассказал Баранец.

Когда США поняли всю мощь и неуязвимость «Циркона», они начали думать над тем, чтобы поменять свою военно-морскую доктрину. И даже поставили под сомнение строительство новых авианосцев.

«Но пупок у них развяжется, потому что они уже 20 лет работают над перехватом гиперзвуковых ракет, а наши летают все дальше и дальше. Это они сейчас, как малые дети в песочнице, хвастаются, что им удалось запустить ракету, которая летает со скоростью шесть махов. Я, наверное, еще соску сосал в детском садике, когда мы летали с этой скоростью», — иронизировал эксперт.

Баранец напомнил: когда президент РФ Владимир Путин впервые объявил о разработках гиперзвуковых ракет, не имеющих аналогов в мире, в США поначалу усомнились в этом. Но вскоре в Пентагоне убедились, что это не блеф, и признали, что сильно отстали от России в разработках гиперзвукового оружия.

«Я вам по секрету скажу, что нам эта ракета пригодится и на суше», — намекнул Баранец.

Об испытаниях «Циркона» с подлодки «Северодвинск» ранее сообщило Минобороны РФ.