Ракетный крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы у берегов Камчатки

Ракетный крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» у берегов Камчатки провели стрельбы крылатыми ракетами по учебным целям, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Ракетный крейсер „Варяг“ и атомный подводный ракетный крейсер „Омск“ в ходе планового учения провели в акватории Тихого океана совместную ракетную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели», — привел ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

«Варяг» произвел пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж подлодки «Омск» выполнил из подводного положения стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит».

Обе ракеты успешно поразили мишень, добавили в пресс-службе. Мишень находилась на расстоянии свыше 450 километров, отметил RT.

На этой неделе в Крыму на полигоне Опук стартовали масштабные учения ВДВ, которые продлятся три дня. В них примут участие около двух тысяч военных и 100 единицы боевой техники. В ходе учений военным предстоит отработать организацию обороны в разное время суток, а также наступление при поддержке танков Т-72Б3. Кроме того, в маневрах будут участвовать самоходные-артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С» и 122-миллиметровые гаубицы Д-30.