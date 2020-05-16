    16 мая 2020, 18:09

    Ракетный крейсер «Князь Владимир» вышел в Белое море для подводных испытаний

    Анатолий Минкин

    Оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и торпедными установками новый ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России.
    Ракетный крейсер «Князь Владимир» вышел в Белое море для подводных испытаний

    Его сопровождают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно «Михаил Рудницкий».

    Вместе с экипажем в испытаниях участвует комиссия завода, где собирали крейсер. Участники проверяют работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки.

    Кроме того, они намерены выяснить, как устранили ранее выявленные замечания.

    По итогам проверки новый корабль войдет в состав подводных сил Северного флота и будет постоянно базироваться на Кольском полуострове.

    Надводные испытания крейсера прошли 12 мая. Тогда команда проверила как подлодка может маневрировать на поверхности воды и какую скорость развивать.

    Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года.

    Этот ракетный подводный крейсер стратегического назначения — головной корабль усовершенствованного проекта 955 — «Борей-А». По сравнению с предыдущими подводными лодками этого же проекта, он меньше шумит и лучше управляется.