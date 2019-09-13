Ракетный корабль «Орехово-Зуево» провел учения в Черном море

Отмечается, что корабль успешно справился с поставленными задачами, несмотря на все маневры авиации. Роль условного противника выполняли самолеты Су-24. В свою очередь местные СМИ обратили внимание на учения малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец». Они отработали контрольный поиск с последующим уничтожением субмарин условного противника.