Ракетный корабль «Орехово-Зуево» провел учения в Черном море
В Черном море прошли учения с участием малого ракетного корабля «Орехово-Зуево». Боевое судно, оснащенное комплексами «Калибр», обнаружило самолеты условного противника и успешно уничтожило их. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Отмечается, что корабль успешно справился с поставленными задачами, несмотря на все маневры авиации. Роль условного противника выполняли самолеты Су-24. В свою очередь местные СМИ обратили внимание на учения малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец». Они отработали контрольный поиск с последующим уничтожением субмарин условного противника.