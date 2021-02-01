Ракетный корабль «Грайворон» вошел в состав Черноморского флота

По информации издания, флаг освящали в храме Архистратига Михаила. Начальник Главного штаба ВМФ адмирал Александр Витко присутствовал на мероприятии. Уточняется, что «Грайворон» является четвертым корветом в Черноморском флоте, который вооружен управляемыми ракетами большой дальности, пишет ИА «Невские новости».

Корабль будет патрулировать территориальные воды и охранять их. Накануне была произведена модернизация «Грайворона», после которой он может уничтожать объекты как на суше, так и в море.