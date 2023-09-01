Армия 01 сентября 2023, 13:34 Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство Глава Роскосмоса Борисов: комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство РИА «Новости»

Читать 360tv в

Расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» начал боевое дежурство. Об этом сообщил руководитель Роскосмоса Юрий Борисов в ходе марафона «Поделись своим знанием».

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — заявил глава государственной корпорации.

Реклама

Первый комплекс должен был встать на боевое дежурство в конце прошлого года. Такие сроки называл президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023 года глава государства объявил, что комплекс с новой тяжелой ракетой скоро будет готов к использованию.

«Сармат» — стратегический комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Одна такая ракета весит более 200 тонн. «Сармат» заменит комплексы четвертого поколения «Воевода», стоящие сейчас на вооружении у российских Ракетных войск стратегического назначения.