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    03 июля 2021, 07:48

    Ракетный катер РФ направили на помощь украинскому судну, терпящему бедствие

    Александр Блинов

    Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота направили к украинскому рыболовецкому судну, которое терпит бедствие. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

    Ракетный катер РФ направили на помощь украинскому судну, терпящему бедствие

    Российский ракетный катер, выполняющий задачи в Черном море, направился в район нахождения украинского рыболовецкого судна «ОД-2592», экипаж которого запросил помощь. Командир судна сообщил, что у него отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе. Он также попросил проинформировать о ЧП власти Украины.

    На борту «ОД-2592» находятся четыре члена экипажа. Судно приписано к порту Очаков. Украинцы запросили помощь ночью в 01:27. «Ивановец» принял сигнал бедствия на международном канале связи. Об аварийной ситуации доложили в Национальный центр управления обороной РФ, а тот проинформировал о случившемся украинские власти. Помимо «Ивановца», к оказанию помощи украинскому судну в районе бедствия готов корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ.