Ракетный катер РФ направили на помощь украинскому судну, терпящему бедствие

Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота направили к украинскому рыболовецкому судну, которое терпит бедствие. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

Российский ракетный катер, выполняющий задачи в Черном море, направился в район нахождения украинского рыболовецкого судна «ОД-2592», экипаж которого запросил помощь. Командир судна сообщил, что у него отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе. Он также попросил проинформировать о ЧП власти Украины.

На борту «ОД-2592» находятся четыре члена экипажа. Судно приписано к порту Очаков. Украинцы запросили помощь ночью в 01:27. «Ивановец» принял сигнал бедствия на международном канале связи. Об аварийной ситуации доложили в Национальный центр управления обороной РФ, а тот проинформировал о случившемся украинские власти. Помимо «Ивановца», к оказанию помощи украинскому судну в районе бедствия готов корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ.