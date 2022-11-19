Армия 19 ноября 2022, 02:16 Ракетные соединения ВС России полностью перевооружили на современные «Искандер-М» Минобороны: все ракетные соединения российской армии перевооружили на «Искандер-М» РИА «Новости»

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Все ракетные соединения российской армии перевооружены на современный и не имеющий аналогов в мире комплекс «Искандер-М». Об этом рассказали в Минобороны в публикации в честь Дня ракетных войск и артиллерии.

Реактивные формирования активно снабжают установками РСЗО как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо».

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«Преимущества данных реактивных систем залпового огня — повышенное могущество реактивных снарядов, высокая скорострельность, большая дальность и мобильность комплексов», — рассказали в ведомстве.

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В артиллерийские подразделения направляют модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С». Такие машины могут действовать в режиме «шквал огня», в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Таким образов повышается плотность огня и вероятность уничтожения противника.

История Дня ракетных войск и артиллерии началась в 1944 году. Именно тогда в этот день началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. Операция, получившая название «Уран», положила начало перелома в Великой Отечественной войне. Роль артиллерии в этой битве была решающей.