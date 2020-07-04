Ракетные корабли провели учения в Черном море

В море вышли малый ракетный корабль «Ингушетия», вооруженный «Калибрами», а также ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец». В водах они прошли плановое учение по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы.

На первом этапе экипажи провели зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям. На втором этапе они отточили навыки ракетной стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет.

Помимо этого, планируется провести частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.

В апреле в Черном море прошли учения с участием ракетного корабля «Орехово-Зуево» и фрегата «Адмирал Эссен». В ходе них отрабатывалось применение ракетного оружия по условному противнику, у которого не было опознавательных знаков.