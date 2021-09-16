В российскую армию начали поставлять ракетные комплексы С-500. Это стало возможным после завершения госиспытаний.

Госиспытания комплекса длились два года. Об этом рассказал на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.

«Только-только завершились госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика „Алмаз-Антеем“ должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — передало РИА «Новости» слова вице-премьера.

При этом он не уточнил, о какой конфигурации комплекса идет речь.

Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.

В конце мая президент России Владимир Путин сообщал, что испытания зенитных ракетных систем С-500 проходят успешно и близки к завершению.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Она обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Помимо этого, С-500 способна поражать самолеты, вертолеты, а также крылатые ракеты.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что у комплекса С-500 нет аналогов в мире.