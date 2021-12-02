Ракетные комплексы «Бастион» начали дежурство на Курилах

Береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» заступили на боевое дежурство на Курилах. Он базируются на острове Матуа. Об этом сообщил Тихоокеанский флот РФ.

«Расчеты берегового ракетного комплекса „Бастион“ Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа», — сказано в сообщении пресс-службы флота. Его процитировал «Интерфакс».

В ведомстве добавили, что ракетчики Тихоокеанского флота будут круглосуточно дежурить и контролировать прилегающую акваторию и проливные зоны.

Пресс-служба Тихоокеанского флота уточнила, что на Матуа развернут автономный военный городок, все помещения уже пригодны для жизни.

«Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», — подчеркнули во флоте.

Ранее российские военные заявляли о создании на острове Матуа аэродрома, который будет принимать легкие военно-транспортные самолеты. Также в 2016 году сообщалось о планах создать на острове пункт базирования кораблей ВМФ РФ.