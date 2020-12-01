Ракетную систему развернули на Курилах

Командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко проверил их готовность и высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил. Отмечается, что ЗРС С-300В4 — это современная высокомобильная система ПВО, которая будет прикрывать важные объекты от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.