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    24 мая 2022, 08:23

    «Ракетчики против диверсантов». Учения РВСН в Ивановской области показали на видео

    Учения подразделения РВСН в Ивановской области сняли на видео

    Максим Зинкин

    Подразделения РВСН в Ивановской области провели учения, условия которых были максимально приближены к реальным боевым. Видео показал телеканал «Звезда».

    Согласно плану учений, ракетные комплексы РВСН двигались через лес к точке назначения, где их поджидала разведывательно-диверсионная группа условного неприятеля.

    «Диверсанты» применили дымовые шашки, что в разы усложнило задачу для расчетов РВСН. В этом случае им помогает экипаж противодиверсионного комплекса «Тайфун-М», который запускает беспилотный летательный аппарат и отслеживает позиции противника, после чего передает необходимые координаты.

    После ликвидации диверсантов расчеты машин дистанционного разминирования «Листва», ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» меняют свое местоположение и уходят на новую позицию.