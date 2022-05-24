«Ракетчики против диверсантов». Учения РВСН в Ивановской области показали на видео

Подразделения РВСН в Ивановской области провели учения, условия которых были максимально приближены к реальным боевым. Видео показал телеканал «Звезда».

Согласно плану учений, ракетные комплексы РВСН двигались через лес к точке назначения, где их поджидала разведывательно-диверсионная группа условного неприятеля.

«Диверсанты» применили дымовые шашки, что в разы усложнило задачу для расчетов РВСН. В этом случае им помогает экипаж противодиверсионного комплекса «Тайфун-М», который запускает беспилотный летательный аппарат и отслеживает позиции противника, после чего передает необходимые координаты.

После ликвидации диверсантов расчеты машин дистанционного разминирования «Листва», ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» меняют свое местоположение и уходят на новую позицию.