Гиперзвуковая ракета «Циркон» может маневрировать и применяться не только по водным целям, но и по наземным. Эта особенность позволила ей буквально обнулить существующие средства обороны. Об этом «360» рассказал военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

«Про саму ракету рассказать не могу — данные закрыты. Поэтому можно только сказать, что это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная для поражения различных целей», — сообщил эксперт.

Пока ракету испытали на воде при поражении морской цели.

«Но не секрет, что наши противокарабельные ракеты предыдущего поколения, <…> успешно были апробированы в Сирии при работе по наземными целям», — отметил Мураховский.

Не исключено, что и «Циркон» может применяться по наземным целям. Скорее всего, это будет одна из основных ее задач, помимо поражения надводных кораблей противника Виктор Мураховский.

«Циркон» пока испытан на дальность 440 километров, но такого рода испытания включают в себя и максимальную дальность, считает эксперт. Вероятно, через некоторое время пройдут новые испытания.

«На сегодняшний день просто нет систем противовоздушной и противоракетной обороны, ни карабельных, ни сухопутных, которые могут бороться с маневрирующими гиперзвуковыми целями», — объяснил собеседник «360».

Ракета может развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука. Но не это самое главное, уверен Мураховский, важно то, что она может маневрировать на такой скорости.

«Если цель маневрирует, <…> противоракета промахивает. Потому все системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые есть сегодня, в том числе и те, в которые гигантские средства вложила Америка, обнулены ракетой „Циркон“», — рассказал военный эксперт.

Сегодня фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность 440 километров. Ракета поразила мишень в Баренцевом море. Владимир Путин отметил, что пуск можно считать большим событием для всей страны. Известно, что «Циркон» появится на кораблях Военно-морского флота РФ, а также на подводных лодках.