Ракета «Рокот» успешно вывела на орбиту спутники

С космодрома Плесецк произведен успешный запуск разгонного блока «Бриз-КМ». Он вывел на расчетную орбиту военный спутник и три аппарата связи «Гонец-М».

Запуск осуществлен в 02:11 по московскому времени с пусковой установки испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск, уточнили в пресс-службе Минобороны.

«Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Рокот» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — уточнили в ведомстве.

Спутники связи, добавило РИА «Новости», передали на управление АО «Спутниковая система «Гонец», которое выступает в качестве заказчика.

Произведенный космический пуск стал для России 25-м в уходящем году. Он, как и все предыдущие, завершился успешно. С космодрома Байконур за год осуществили 13 стартов, еще восемь — с Плесецка. Три пуска было на Куру, один — с Восточного.

Благодаря этим показателям Россия заняла третье место в мире по количеству запуском космических ракет. Впереди оказались Китай, у которого 31 успешный старт из 33, и США с 27 пусками.