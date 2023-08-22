Армия 22 августа 2023, 09:32 Радиоигры и муляжи бронетехники. Как ВСУ в Купянске пытались обмануть разведку России Офицер Марочко: ВСУ под Купянском пытались ввести разведку России в заблуждение Министерство обороны Украины

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Украинские войска на Купянском направлении попытались обмануть российскую разведку. Они пустили по радиосвязи ложную информацию, расставили муляжи бронетехники и создали видимость активной работы на железнодорожной станции, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении противник усилил деятельность, направленную на введение в заблуждения наших разведорганов», — написал он.

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В эфире стало больше «радиоигр», как назвал их офицер, на местности — ложных позиций с муляжами артиллерийских установок и бронетехники. Андрей Марочко сообщил, что возле станции Купянск — узловой развернули имитацию активной работы, а по населенным пунктам недалеко от линии боевого соприкосновения пустили одни и те же колонны бронетехники и машин на тралах.

Российские военные на Купянском направлении улучшили свои позиции на передовой, а украинские бойцы стали чаще совершать преступления против мирных жителей — те пожаловались правоохранителям на случаи краж и мародерства.