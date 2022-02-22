В России c 9 февраля приостановили работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, работы приостановили до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, которая произошла летом прошлого года.

Как указал источник, решение о возобновлении работ будет принимать госзаказчик по итогам расследования. По его словам, результаты расследования комиссии могут потребовать дополнительных работ как по двигателю, так и по планеру. Из-за этого могут появиться предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств. Именно поэтому решение о приостановке работ позволит избежать взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации.

Новый экспериментальный самолет Ил-112В потерпел крушение 17 августа. Это произошло во время совершения его экипажем тренировочного полета перед показательными выступлениями. На борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

После этой трагедии вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что программу создания самолета Ил-112В не будут закрывать. Он отмечал, что перед строительством нового самолета будут разобраны и учтены причины крушения.